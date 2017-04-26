Львівські лікарі показали приклад і зробили щеплення

На Львівщині триває тиждень імунізації, у межах якого лікарі обласної інфекційної лікарні, аби показати приклад пацієнтам та наголосити на наскільки важлива вакцинація не лише в дитячому, а й в дорослому віці – упродовж тижня робитимуть щеплення проти дифтерії та правцю.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Проведення Тижня покликане привернути увагу громадськості до імунізації, як одного з головних профілактичних заходів, що дозволяють уберегти людство від інфекційних захворювань. ВООЗ рекомендує сім’ям обов’язково вакцинувати дітей проти смертоносних хвороб. Кількість дітей, які своєчасно отримують вакцину, зростає, у тому числі завдяки старанням ВООЗ і оголошеного нею Тижня імунізації», – наголосила в.о.начальника відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Любомира Кутневич.

Під час прес-конференції на тему: «Український тиждень імунізації. Вакцини приносять результат!» особливу увагу звернули на важливість вакцинації дівчаток, віком від 11-14 років, проти раку шийки матки. За кошти обласного бюджету закупили вакцини проти папіломавірусу, планують вакцинувати понад 2 тисячі дівчат.

Рада молодих лікарів Львівщини в ЗУДСМЦ реалізовує проект «Ми допоможемо Вам вакцинуватись! Календар профілактичних щеплень отримають відвідувачі дитячих лікарень та поліклінік. Ми дамо відповіді на запитання стосовно вакцинаціі!»

Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації закликає батьків проводити щеплення дітям, відтак, захистити їх від загрозливих захворювань.

Нагадаємо, що в Україні триває тиждень імунізації.