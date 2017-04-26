Львівщина представила свій потенціал на українсько-китайському бізнес-форумі

У вівторок, 25 квітня, Львівська область представила свій потенціал на українсько-китайському бізнес-форумі, який відбувся в Українському домі у Києві. Форум відбувся у межах виставки «Культура Китаю входить до України» з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною.

Як повідомили в департаменті економічної політики Львівської ОДА, головна мета заходу – зустріч усіх зацікавлених сторін, пошук та залучення усіх можливостей між країнами.

«Львівська область володіє значним потенціалом, що є цікавим для китайських партнерів, зокрема у галузі сільського господарства, в промисловості, ІТ та інфраструктурі», – наголосив директор департаменту економічної політики ОДА Роман Филипів.

За його словами, Україна та Китай мають величезний потенціал для поглиблення співпраці. Це стосується і модернізації інфраструктурних об’єктів, і питання постачань добрив, засобів захисту рослин. Зараз існують ринкові можливості, які створюють додану вартість та забезпечують прибутковість.