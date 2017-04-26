Львів’яни стали переможцями Міжнародного ІТ-чемпіонату 

Представники Львова здобули три нагороди чемпіонату

У Києві 22-23 квітня відбувся фінал Міжнародного ІТ-чемпіонату «Золотий байт-2017». Захищати свої інноваційні проекти у 10 номінаціях приїхали понад 300 учасників з України, Грузії, Азербайджану, Білорусі та Молдови.

Перше місце у номінації «NoSQL Expert (робота з базами даних, технологіями Intersystems)» отримали студенти та випускники Львівської філії Комп’ютерної Академії ШАГ Назар Квятковський та Святослав Палійчук. Випускники Академії ШАГ винайшли сервіс, мета якого – допомогти людям з обмеженими можливостями знайти роботу. За це вони отримали І місце у номінації NoSQL Expert (робота з базами даних, технологіями Intersystems).

Друге місце у номінації Network Technologies (номінація для системних адміністраторів) отримав студент Максим Вихопень, котрий швидко та якісно виконав завдання, яке підготували організатори Чемпіонату.

Особливу відзнаку та спецприз у номінації «ІоТ (Інтернет речі)» отримали студенти Академії ШАГ Марта Сілецька, Сергій Котовський та Олег Ястремський за розробку під назвою Smart Counter (розумний лічильник).

«Комунальна сфера – одна з тих, яка приносить нам чимало клопотів, і тому вона потребує інновацій, аби спростити та полегшити багато процесів. Наприклад, збір та надання показників лічильників комунальним службам. Наш додаток до лічильника автоматично кожного місяця буде сам зчитувати всі дані і надсилати вам на телефон чи електронну пошту. Це зручно та швидко, ми вважаємо, що проект потрібний, тому продовжуємо над ним працювати» – розповідає співавторка проекту, студентка Марта Сілецька.

«Ми пишаємось тим, що в стінах Академії з’являється багато цікавих, актуальних, корисних ідей та проектів, і з кожним роком львівські студенти здобувають все більше перемог. Насправді фінал Чемпіонату – це лише початок, адже студенти отримали позитивний відгук про свій проект від найкращих українських ІТ-спеціалістів – і це головний здобуток. Розуміти, що ти на вірному шляху, маєш підтримку і твоя розробка може змінити світ – найкращий стимул розвивати свій проект. Тому працюємо далі», – розповідає директор Львівської філії Комп’ютерної Академії ШАГ Олексій Шатєєв.

Міжнародний ІТ-чемпіонат «Золотий Байт» проходить за підтримки Міністерств освіти України та Азербайджану, а також Київської міської держадміністрації.

Свій інноваційний проект студенти могли представити у вигляді мобільного додатку, сайту, пристрою, комп’ютерної гри тощо.