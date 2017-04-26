Львів’ян кличуть на веселі гаївки на Пекарській

Організовує забаву – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького

Водитимуть гаївки 27 квітня 2017 року, у четвер, у самісінькому центрі Львова, на галявині за головним корпусом Львівського національного університету ветмедицини.

“Запрошуємо усіх парубків з дівчатами, хлопчиків з дівчатками, ґаздів з ґаздинями згадати чудові українські народні традиції та поводити великодні гаївки. Хлопці і дівчата, витягуйте зі скринь свої вишиванки, гарний настрій і всі на гаївки!”, – зазначають у прес-службі ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького.

Початок гаївок – о 14.10.

Нагадаємо, сьогодні водили гаївки у студмістечку Львівської політехніки. На забави сюди завітали студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, а тепер кличуть на гаївки до себе.