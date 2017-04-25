Водія зі Львівщини, який загинув під Києвом, завтра поховають у Городку

Про це інформують у спільноті «Варта-1» у соцмережах.

Усіх, хто бажає поїхати на похорон до водія «Оптимального», Савчина Євгена, який трагічно загинув під Києвом, позивний 1268, просять зібратися завтра, 26 квітня, о 10:00 на вул. Залізничній біля магазину «Їжачок». Звідти процесія вирушить у місто Городок, де й відбудеться похорон.

Водіїв просять почепити на автомобілі чорну стрічку на знак скорботи за колегою.

Нагадаємо, 22 квітня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на узбіччі виявили тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці виявили на тілі загиблого ножове поранення в області грудей. Було встановлено, що це 31-річний львів’янин, таксист, який того дня приїхав у Київську область зі Львова. Неподалік тіла поліцейські знайшли його автомобіль «Шевроле».

Згодом у Пустомитівському районі затримали вбивць львівського таксиста. Це – мешканці Київської області, брати віком 34 і 39 років, раніше судимі за скоєння розбійних нападів.