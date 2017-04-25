Води Добротвірського водосховища забруднено мастилами – Держекоінспекція

За підсумками лабораторних досліджень виявлено перевищення рибогосподарських норм гранично допустимих концентрацій вуглеводнів неполярних (нафтопродуктів) у відібраних пробах у Кам’янко-Бузькому районі

Зауважимо, 14 квітня 2017 року працівники Держекоінспекції у Львівській області виїхали у Кам’янко-Бузький район. За повідомленням громадських активістів, унаслідок витоку мастил там забруднювалося Добротвірське водосховище.

На місці екоінспектори виявили у відвідних каналах Добротвірської ТЕС, які впадають у Добротвірське водосховище, на поверхні води веселкову маслянисту плівку, ймовірно – нафтопродуктів. Поблизу с. Руда плівка суцільно покривала водну поверхню.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції відібрали проби поверхневих вод для проведення аналізів.

Відтак, за результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення рибогосподарських норм гранично допустимих концентрацій вуглеводнів неполярних (нафтопродуктів у відібраних пробах:

– випуск 1, скид теплообмінних вод Добротвірської ТЕС відвідним каналом №1, з мосту в с. Старий Добротвір – в 6,4 разу;

– випуск, 2 скид теплообмінних вод Добротвірської ТЕС відвідним каналом №2, з мосту в с. Руда – в 46 разів;

– р. Західний Буг, нижче греблі з мосту в с. Старий Добротвір – в 4,8 разу.