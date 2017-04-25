Викраденого в бібліотеці Вернадського «Апостола» знайшли

Чотирьох осіб, які намагалися продати викрадену книгу, поліція затримала в одному з ресторанів у центрі Києва

Зловмисники є членами злочинної групи, яка спеціалізувалася на крадіжках антикваріату та працювали «на замовлення». Про це сьогодні, 25 квітня, повідомив міністр внутрішніх справ України.

За його словами, майже рік Департаменти карного розшуку та кримінальної розвідки Нацполіції спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ розшукували раритет.

«Були організовані складні оперативні заходи, відпрацьовані зв’язки можливих підозрюваних і посередників, оперативники працювали безпосередньо в середовищі викрадачів. За наявною інформацією, була спроба продажу книги до Російської Федерації», – зазначив очільник МВС.

Арсен Аваков додав, що спочатку «продавці» просили за книгу 150 тисяч доларів, але зійшлися на 100 тисячах.

«Оскільки торгувалися вони з працівниками поліції, в підсумку отримають не гроші, а термін. Зараз у них тривають обшуки. Можливо, в результаті цієї операції вдасться повернути і інші викрадені артефакти», – сказав Аваков.

Нагадаємо, «Апостол» – одна з перших друкованих книг України, видана у 1574 році Іваном Федоровим. Книгу викрали 10 травня 2016 року з відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернадського.

До слова, правоохоронці досі розшукують книгу «Апостол» Івана Федоровича, який зник із фондів Львівської національної галереї імені Бориса Возницького. Нестачу помітили під час інвентаризації у Музеї мистецтва давньої української книги, що стала частиною загальної інвентаризації фондів музею після приходу на посаду нового директора Тараса Возняка.

Спершу, під час інвентаризації, яка відбувалася в січні цього року у фонді кириличних стародруків у Музеї мистецтва давньої української книги, який є у підпорядкуванні галереї мистецтв, виявили пропажу 95 унікальних стародруків і двох манускриптів. Згодом кілька стародруків знайшли у фондах без інвентарних номерів, їх було ідентифіковано.

Нині ж, коли у Львівській галереї мистецтв завершують звірку фондів, з’ясували, що загальна кількість зниклих стародруків зросла до 224 манускриптів. У галереї вже перевірили й кириличні, й латинські фонди.