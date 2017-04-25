У травні Львів знову відсвяткує День кельнера

Захід під гаслом «Подаруй кельнеру квітку!» пройде 21 травня

Святкування Дня кельнера відбувається щороку. Мета події – підвищити престиж професії офіціантів і спонукати молодь до навчання цьому фахові.

Як повідомляють організатори, 21 травня Керівники закладів на власний розсуд відзначать найкращих кельнерів. У програмі також марафон серед кельнерів, «Кельнер-паті» в одному із нічних клубів Львова та інше.

Того ж дня заплановане урочисте відзначення та нагородження найкращих кельнерів грамотами Львівської міської ради. Заявки на відзначення приймають до 12 травня, 15.00 у відділі ділових індустрій управління економіки департаменту економічного розвитку ЛМР (пл. Ринок, 1, каб. 527).

Нагородження кельнерів грамотами міської ради відбудеться 21 травня о 12.00 у великій сесійній залі ЛМР (пл. Ринок, 1, каб. 202). Контактна особа щодо подання заявок – Юлія Виговська, ver.lviv.mail@gmail.com, тел.: 297-57-64, факс 235-42-26.

День кельнера у Львові організовують Львівська міська рада, Львівський туристичний альянс і Клуб галицької кухні.

Заявка: Zayavka25042017