У школярки, на яку впало дерево, діагностували струс мозку й забій

15-річна дівчинка перебуває в лікарні
Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, на вулиці Городоцькій упало дерево. Унаслідок цього постраждала школярка, 15-річна мешканка Львова.
Як уточнили у відділі комунікації поліції Львівської області, повідомлення про цю подію до них надійшло о 15.30. Правоохоронці уточнили, що дерево впало на Городоцькій, 231.
Постраждалу дівчинку доставили в лікарню. Медики діагностували в неї «струс головного мозку, забій м’яких тканин потиличної ділянки».
Правоохоронці встановлюють обставини події.