У школярки, на яку впало дерево, діагностували струс мозку й забій

15-річна дівчинка перебуває в лікарні

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, на вулиці Городоцькій упало дерево. Унаслідок цього постраждала школярка, 15-річна мешканка Львова.

Як уточнили у відділі комунікації поліції Львівської області, повідомлення про цю подію до них надійшло о 15.30. Правоохоронці уточнили, що дерево впало на Городоцькій, 231.

Постраждалу дівчинку доставили в лікарню. Медики діагностували в неї «струс головного мозку, забій м’яких тканин потиличної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини події.