У Львівському аеропорту прикордонники затримали росіянина з підробленим паспортом таджика

Сьогодні в аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону виявили громадянина Російської Федерації, який надав на паспортний контроль документ для перетину державного кордону, який йому не належав.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Громадянин прибули рейсом «Стамбул – Львів». Під час перевірки паспортних документів у правоохоронців виникли сумніви, адже чоловік дуже сильно нервував і не міг чітко відповісти на запитання прикордонників щодо його паспорта. Після проведення спеціальних заходів прикордонникам стало відомо, що наданий паспортний документ – громадянина Таджикистану – частково підроблений.

Про цей факт повідомили відділ Нацполіції про вчинення злочину, передбаченого ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).