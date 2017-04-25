Строковики осіннього призову 2015 року повертаються додому (фото)

Сьогодні, 25 квітня, у підрозділах Західного територіального управління Військової служби правопорядку сімнадцять військовослужбовців строкової служби призову «Осінь-2015» попрощалися з наставниками й товаришами по службі

Звільнення в запас вказаної категорії військовослужбовців відбулося, зокрема, й у Львові, де п’ятьох військових правоохоронців відзначили грамотами й листами-подяками батькам від їхніх командирів.

За словами стрільця взводу охорони солдата Артура Цибульського, військова служба пролетіла, як одна мить, і залишила по собі лише позитивні спогади: «Ці вісімнадцять місяців додали нових вражень та життєвого досвіду, зміцнили мене фізично, розширити світогляд та отримати нових друзів».

Варто зазначити, що в межах осінньої призовної кампанії 2015 року до підрозділів Західного територіального управління ВСП було призвано понад шістдесят юнаків. Майже половина з них вирішила будувати свою подальшу кар’єру саме в Збройних силах, тож юнаки уклали контракти на військову службу.

Текст і фото: прес-центр Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Львів)