Сьогодні – Всесвітній день боротьби проти малярії

Всесвітній день боротьби проти малярії відзначають щорічно 25 квітня починаючи з 2008 року.

У травні 2007 року на 60-й сесії ВООЗ він був встановлений спільно з Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров’я і Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я.

Цей пам’ятний день встановили на додаток до дня, який відзначають із 25 квітня 2001 року і який має назву День боротьби проти малярії в Африці.

Мета проведення Міжнародного дня боротьби проти малярії – роз’яснення того, що малярія виліковна, пояснення громадськості необхідності профілактичних заходів, залучення уваги експертів та науково-дослідних і навчальних інститутів, компаній та фондів до пошуку варіантів розв’язання цієї проблеми.

За даними ВООЗ, малярія продовжує загрожувати 40% населення світу. Щорічно на малярію хворіє більш ніж 500 мільйонів осіб, а понад мільйон осіб помирає від цієї недуги. Найважчий тягар малярії лежить на країнах Африки на південь від Сахари, але хвороба також вражає людей в Азії, Латинській Америці, Близькому Сході і навіть у деяких частинах Європи.

За матеріалами dilovamova.com