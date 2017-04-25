Провідна британська газета написала про львівське сміття

Автори замислюються над питанням, хто винен у сміттєвій кризі чарівного міста



Щоденна британська газета “The Guardian” присвятила один зі своїх матеріалів проблемі львівського сміття. Автори статті задаються питанням, чому красиве місто Львів із архітектурою епохи Габсбургів потонуло у сміттєвій кризі та чи можливо змінити на краще цю складну ситуацію.

Видання пише, що Львів отримав хорошу репутацію завдяки своїй винятковій атмосфері: місто наповнене красивими будинками епохи Габсбургів та чарівними панорамами місцевих кафе. Однак цю картину змінив обвал сміттєзвалища. Протягом останніх місяців місто докладало значних зусиль, аби правильно розпорядитися тоннами сміття, проте, за словами місцевих чиновників, вони стикалися із проблемою обмеженого доступу до навколишніх звалищ.

“У результаті у Львові виростали гори сміття, вони заповнили вулички та тротуари міста, а тепер мешканці переймаються: а що ж буде, коли настане тепло?” – пише “The Guardian”.

Автори цитують Андрія Садового, зі слів якого блокування вивозу побутових сміттєвих відходів зі Львова – запланований верхівками влади сценарій.

“В Україні (як в екс-радянській республіці, яка щосили намагається вести прозору демократію) політика є частиною загальної картини. Проблема відходів перетворилася на політичний футбол із “фолом” плачу Садового над сміттєвою блокадою, яку нібито запланував центральний уряд Києва,” – зазначають у виданні.

Автори додають, що мер Львова став затятим критиком українського президента Петра Порошенка, який намагається очорнити його політичну партію “Самопоміч”. А у той же час члени партії залишаються вірними своєму наставнику і організовують протести проти уряду.

Видання відзначає, що проблему не вдасться вирішити доти, доки чиновники “перебиратимуть” свої інтереси між собою. Однак ситуація може покращитися завдяки нещодавній домовленості між регіональною та місцевою владою.

“Нещодавно була укладена дворічна угода між Львівською обласною адміністрацією та містами, які готові прийняти сміття. А Львів очікує на новий завод із переробки відходів, будівництво якого фінансує уряд Франції та Європейський інвестиційний банк,” – резюмує видання.