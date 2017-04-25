«Піккардійська Терція» представила перший сингл із нового альбому

Вокальна формація готується до свого 25-річчя

Пісня «Дженні» – перший сингл із нового альбому «Піккардійської Терції», який називатиметься «Лети…» і побачить світ ближче до осені-2017 – до 25-річчя вокальної формації. У репертуарі акапельного колективу ця новинка – ще одна композиція на слова відомого шотландського поета Роберта Бернса (переклад – Миколи Лукаша).

Вірш поета-класика поклав на музику соліст формації Ярослав Нудик, і зробив це майже два десятиліття тому. «Це був період мого захоплення Робертом Бернсом, – розповідає «піккардієць». – Тоді ж я написав музику і до бернсових «Нехай…» та «Моя любов», які давно знайшли свій шлях до слухача. А от «Дженні» довго лежала на нашій музичній полиці – аж допоки Андрій Капраль не взявся за її аранжування. Зараз ця пісня уже перевірена на десятках концертів, і от, нарешті, записана на студії».

«Пісня «Дженні» – своєрідна засторога для людей, які дуже люблять пхати носа у чиїсь справи, особливо у справи амурні, – додає Ярослав Нудик. – Моя порада: кохайтеся, чорнобриві, якщо ваші почуття щирі – не зважаючи на те, що думають і кажуть інші».

Свій новий альбом «Піккардійська Терція» записує на львівській студії Virtuoso Records (звукорежисер – Богдан Нестор). Це буде п’ятнадцятий за ліком студійний альбом чоловічого секстету. Реліз ювілейного компакт-диску «Лети…» «піккардійці» готують до свого 25-річчя.

На сцені поважний ювілей акапельна формація розпочне святкувати із вересня-2017: заплановані концерти «Терції» як по Україні, так і за кордоном, зокрема у США та Канаді. А 30 вересня 2017 р. великий концерт гурту відбудеться на сцені Національного палацу «Україна» у Києві

Послухати пісенну прем’єру від «Піккардійської Терції» – сингл «Дженні» – можна тут:

Офіційний сайт «Піккардійської Терції»: tercia.com.ua

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