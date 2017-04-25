Новопризначений Генконсул Польщі зустрівся з головою ЛОДА

Сьогодні до голови Львівської ОДА Олега Синютки з першим офіційним візитом на новій посаді завітав Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольський.

Під час зустрічі Олег Синютка та Рафал Вольський обговорили напрямки співпраці на 2017 рік, зокрема в галузі малого та середнього бізнесу.

«Львівщина – це той регіон України, де історично був надзвичайно міцний малий і середній бізнес. Мені здається, що цей потенціал потрібно використати на користь співпраці України та Польщі», – зазначив Рафал Вольський.

Окрім того,під час зустрічі сторони обговорили перспективи відкриття нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

«Сподіваюся, що перехід Нижанковичі-Мельховіце уже в наступному році розпочнемо будувати, ми зі свого боку передбачили кошти для ремонту моста та доріг поблизу майбутнього переходу», – наголосив Олег Синютка.

Також у межах співпраці цьогоріч буде реалізовано низку спільних проекти, серед яких туристичні, а також проведення щорічного Фестивалю партнерства.