На завтра синоптики прогнозують до 20° тепла

Але застерігають про пориви вітру

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 26 квітня, вранці та вдень у Львові прогнозують пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, без істотних опадів. Температура повітря вночі 6 – 8° тепла, вдень 18 – 20° тепла.

У четвер, 27 квітня, синоптики прогнозують уночі погоду без істотних опадів. Удень можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 7 – 12° тепла, вдень 14 – 19° тепла, місцями 22 – 25° тепла.

У п’ятницю, 28 квітня, місцями очікуються короткочасні дощі, грози, град. Вітер південний із переходом на східний, 5 – 10 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24° тепла.