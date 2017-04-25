На вулиці Городоцькій упало дерево: травмовано 15-річну дівчину (фото)

Дитина отримала травму голови

На вулиці Городоцькій, 229 сьогодні впало дерево, внаслідок чого отримала травми голови 15-річна дівчинка. Про це інформують у групі «Варта-1» у соцмережах. Як повідомляють правоохоронці, на місце викликали швидку медичну допомогу, слідчо-оперативну групу й аварійні служби. «Швидка» забрала дівчину в лікарню.

Окрім того, падаючи, дерево обірвало електродроти, через що в будинках, розташованих на прилеглій вулиці Рівній, зникло світло.

Фото: facebook.com/groups/govarta1, Патрульна поліція Львова