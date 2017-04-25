На Сколівщині затримали чотирьох чоловіків, які обікрали станцію мобільного зв’язку

Працівники групи реагування патрульної поліції Сколівського відділення поліції затримали зловмисників, які викрали з об’єкта мобільного зв’язку акумуляторні батареї.

Сума заподіяних збитків – понад 42 000 гривень.

У ніч із 21 на 22 квітня четверо чоловіків проникли на огороджену територію станції мобільного зв’язку в одному із сіл Сколівського району та викрали звідки вісім акумуляторних батарей.

«Поліцейські затримали зловмисників невдовзі після вчинення злочину. Ними виявилися двоє стриян іадвоє мешканців одного з сіл Стрийського району віком від 25 до 27 років. Вони пересувалися автомобілями «Мазда 6» та «ВАЗ-2101». Викрадені речі у них вилучили. Зловмисників перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів», – розповів начальник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Як повідомили у Стрийському відділі поліції, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За рішенням суду 26-річного раніше судимого стриянина взято під варту, трьом його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають досудові слідчі дії.