На профілактику онкозахворювань виділено понад 3 млн. грн. з бюджету Львівщини

Сьогодні, 25 квітня, під час сесії обласної ради депутати ухвалили зміни до Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області на 2017-2020 рр. Зміни розробили в департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Голдуна, на проведення вакцинації проти раку шийки матки з обласного бюджету виділили 3 млн. 150 тис грн. За ці кошти придбають вакцини від раку шийки матки для щеплення дівчаток віком 11-14 років. Також закуплять холодильне обладнання для зберігання вакцини для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.