На Львівщині правоохоронці розшукали п’ятикласника, який утік від вітчима

Хлопчик з міста Кам’янка-Бузька поїхав до знайомої своєї мами через неприязні стосунки з вітчимом

У Кам’янко-Бузький відділ поліції 24 квітня о дев’ятій вечора звернувся 35-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що його 12-річний син, учень п’ятого класу, який проживає з вітчимом у місті Кам’янка-Бузька, вранці вийшов з дому, і його місце перебування досі невідоме. Мама хлопчика тимчасово перебуває за кордоном.

Правоохоронці розшукали зниклого школяра в одному з сіл району – у знайомої його мами. Він розповів, що домівку покинув через неприязні стосунки з вітчимом, який примушував його допомагати в господарстві.

Поліцейські провели з хлопчиною профілактичну бесіду, після чого відвезли його до тата, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.