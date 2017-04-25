На Львівщині обстежили 6 мостів, але вибухівки не знайшли 

Повідомлення про замінування моста у Буську виявилось неправдивим

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На місцях подій працювали експерти-вибухотехніки, кінолог з собакою, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили шість мостів, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, об 11.35 на оперативний номер 102 зателефонував анонім, котрий повідомив, що у місті Буськ заміновано міст. Під час обстеження рух транспорту через мости був перекритий.