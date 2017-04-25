Директором Львівської залізниці став Груник Іван Степанович, який досі був в.о. начальника регіональної філії «Львівська залізниця»

Про це повідомив сайт ПАТ «Укрзалізниця».

Завершився відкритий відбір кандидатів на посади директорів регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця», який тривав із 19 грудня 2016 року до 25 січня 2017 року.

Перший етап відкритого відбору кандидатів на посади директорів регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» тривав з 19.01.2017 по 23.02.2017 включно. За результатами роботи експертної групи ПАТ «Укрзалізниця» із 64 кандидатів було відібрано 23, яких було рекомендовано до участі у 2-му етапі відбору. Усі учасники відбору пройшли перевірку компетентного органу на корупційну складову.

За результатами відбору другого етапу рекомендовано правлінню ПАТ «Укрзалізниця» розглянути на засіданні 9 кандидатів.

Учора, 24 квітня, усіх кандидатів, відповідно до процедури та норм відбору, заслухали члени правління ПАТ «Укрзалізниця», відповіли на їхні запитання. Також члени правління були ознайомлені з остаточними висновками та рекомендаціями експертної групи ПАТ «Укрзалізниця».

У підсумку, 24.04.2017 року правління ПАТ «Укрзалізниця» проголосувало щодо призначення директорів регіональних філій. «Львівську залізницю» очолив Іван Груник.

Іван Груник народився 2 липня 1962 року в с. Підгать Мостиського району Львівської області.

Освіта:

З 1990 року навчання у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту, інженер шляхів сполучення – електромеханік, спеціальність – «Електрифікація залізничного транспорту». З 1997 року – Харківська державна академія залізничного транспорту, магістр, спеціальність – «Локомотиви»; З 2007 року – навчання в Українській державній академії залізничного транспорту, спеціальність – «Фінанси». У 2014 р. здобув вчений ступінь кандидата технічних наук. Автор 12 наукових праць (з них 5 – у співавторстві) та 2 патентів на винахід та корисну модель (у співавторстві). 2014 рік – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління, спеціальність – «Державне управління».

Трудова діяльність:

1981 р. – помічник машиніста електросекції локомотивного депо Львів-Схід Львівської залізниці.

1983 – 1999 рр. – помічник машиніста електросекції моторвагонного депо, помічник начальника депо з безпеки руху поїздів, машиніст, машиніст-інструктор, головний інженер локомотивного депо Львів.

12.1999-04.2004 рр. – начальник моторвагонного депо Львів.

04.2004-09.2005 рр. – головний інженер госпрозрахункової служби локомотивного господарства Львівської залізниці.

08.2005-12.2011 рр. – заступник начальника ДТГО «Львівська залізниця» з рухомого складу і матеріально-технічного постачання.

12.2011-04.2013 рр. – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації – керівник апарату.

04.2013-08.2015 рр. – начальник Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.

09.2015-03.2016 рр. – в.о. начальника Департаменту локомотивного господарства Укрзалізниці.

03.2016 року – по т.ч. в.о. начальника регіональної філії «Львівська залізниця».

Директорами інших регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» стали:

Донецька залізниця – Бугайов Сергій Вікторович, в.о. заступника начальника структурного підрозділу служба матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Донецька залізниця»;

Одеська залізниця – Єрьомін В’ячеслав Володимирович – в.о. начальника регіональної філії «Одеська залізниця»;

Південна залізниця – Уманець Микола Григорович – начальник регіональної філії «Південна залізниця».

Південно-Західна залізниця – Бевз Григорій Анатолійович – директор ТОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати».

Придніпровська залізниця – Кужавський Микола Сергійович – заступник начальника з реформування регіональної філії «Придніпровська залізниця».

«Чотири місяці непростої, багато у чому, унікальної роботи – позаду. Попри весь клубок колізій, переконались у правильності цього кроку. Маємо персоніфіковану і формалізовану відповідальність за діяльність головних підрозділів компанії. Поділяємо її разом новими призначенцями», –зазначив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.