Львівський університет внутрішніх справ отримає сучасне обладнання від Євросоюзу

Консультативна місія ЄС в Україні передасть Львівському державному університету внутрішніх справ сучасне ІТ-обладнання вартістю понад 8 тисяч євро

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ЛьвДУВС.

Інтерактивні дошки, ноутбуки, програмне забезпечення, проектори, устаткування для проведення мобільних тренінгів та інше обладнання має розширити технологічні можливості університету.

Обладнання для вишу передадуть завтра о 12.00. У заході візьмуть участь керівництво ЛьвДУВС та представники КМЄС Вернер Гайсслер, Майкл Локке і Йєнс Хессельберг Мьоллер.