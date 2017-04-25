Голови ОСББ новобудов зберуться за круглим столом у Ратуші

Круглий стіл для голів ОСББ розпочнеться завтра, 26 квітня, о 14.30 у приміщенні малої сесійної зали Львівської міської ради (каб. 230).

Подія присвячена питанням, притаманним новобудовам міста. Вхід вільний. В обговоренні розглянуть питання щодо передачі будинків в управління ОСББ, передачі землі, ведення обліку зареєстрованих осіб в новобудовах, взаємовідносин з юридичними та фізичними особами та інші питання діяльності ОСББ новобудов.

Круглий стіл організовує відділ супроводу ОСББ департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради за участю спеціалістів районних адміністрацій та Львівської міської ради.

«Долучайтеся до управління своїм житлом, а потім містом і країною – від малого поступово дійдемо до великого. Запрошуємо завітати на зустріч та взяти участь у круглому столі – незалежно від того, чи ви уже створили ОСББ, чи лише плануєте», – каже Оксана Калинець, головний спеціаліст відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради.