Завтра на Львівщині очікують поривів вітру

25 квітня вночі та вранці на окремих ділянках доріг Львівщини – ожеледиця

Уранці та вдень в області подекуди ймовірні пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 25 квітня, у Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, південно-західний 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°, вдень 16 – 18° тепла.

26 квітня: хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південний, південно-західний 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 16 – 21° тепла.

27 квітня: хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° тепла, вдень 15 – 20° тепла.