У Львові завершили капітальний ремонт басейну в СЗШ № 99

У 2017 році відновлять роботу ще трьох басейнів: у ЛНВК «Школа І ступеня – гімназія», у СЗШ № 65 та у СЗШ № 86

«Для проведення ремонтних робіт у басейні школи № 99 було передбачено у міському бюджеті 5 млн. 200 тис. грн.

У навчальних закладах міста Львова передбачено функціонування 28 басейнів: 24 – у школах і 4 – у дошкільних навчальних закладах. З тих 24 басейнах, які передбачені у школах, на сьогодні функціонує 16 басейнів, іще 8 треба відновити. З тих восьми у трьох тривають ремонтні роботи», – зазначила Зоряна Довганик, в. о. начальника управління освіти ЛМР.

Окрім того, за її словами, 2017 року буде відкориговано проектно-кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт у двох басейнах. І залишається ще 2 навчальні заклади, на проведення ремонтних робіт у яких необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію.

Окрім цього, бюджетом розвитку міського бюджету 2017 року передбачено асигнування для виготовлення проектно-кошторисних документацій на ремонт ще 3 басейнів: у СЗШ №№ 29, 72 та 83.

У 2017 році у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова передбачено асигнування в сумі 6,8 млн грн для проведення названих вище робіт.

Як повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради, у навчальних закладах (школи та садочки) міста Львова налічується 28 басейнів. Станом на сьогодні функціонує 16 басейнів. У 2016 році відновлено роботу басейну у НВК садок-школа «Провесінь», який не діяв понад 25 років. Завершено роботи з капітального ремонту басейнів у СЗШ №№ 36, 99.

Львівська міська рада закликає забудовників та інвесторів до спільного будівництва соціальної та спортивної інфраструктури. Як розповів міський голова Андрій Садовий, він звернувся до забудовників з ініціативою спільного фінансування будівництва басейнів, з можливістю використання їх у навчальних і комерційних цілях.

«Кожен новий мікрорайон сьогодні є конкурентом з іншим, який будують. Це було б вигідно для забудовників – інвестувати в соціальну інфраструктуру, в спорт. Ми маємо багато прикладів, коли інвестори з забудовниками відкривають басейни. Таких спортивних комплексів має бути більше. Будівельники нарікають, що це не вигідно. Місто готове долучитися, щоб використовувати басейн у навчальний період для дітей, а до 09.00 і після 15.00г туди вже могли б приходити мешканці навколишніх будинків. Така спільна праця може дати ефект. Я звернувся до забудовників, чекаю на їхні пропозиції», – розповів Андрій Садовий.