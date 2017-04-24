У Львові на хабарі 5,5 тис. грн. затримали податкову інспекторку (ФОТО)

Слідче управління прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління Нацполіції у Львівській області затримали на гарячому, під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 5,5 тис. грн., начальницю районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Львівській області.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

Посадовець вимагала й отримала вказану суму хабара за реєстрацію приватного підприємства як платника податку на додану вартість.

Під час затримання в неї вилучено ще 70 тис. грн., походження яких встановлюють.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання затриманій працівниці податкової інспекції запобіжного заходу.