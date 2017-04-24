У Львівській ОДА обговорили роздержавлення районних ЗМІ

Сьогодні, 24 квітня, у Львівській облдержадміністрації, Олег Синютка зустрівся з представниками районних ЗМІ. Під час зустрічі обговорили проблеми роздержавлення, перереєстрацію друкованих ЗМІ, процедуру перетворення редакції на самостійний суб’єкт господарювання, а також проблеми фінансування районних ЗМІ.

Окрім того, відбулося налагодження діалогу між представниками районних державних адміністрацій і районних засобів масової інформації.

У межах налагодження співпраці в ЛОДА говорили й про допомогу для комунальних ЗМІ, які перебувають на другому етапі роздержавлення, організацію різноманітних заходів і проектів.