Прикордонники виявили на Львівщині автівку, яку розшукували в Бельгії

Сьогодні вночі у пункт пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, на виїзд з України прибув громадянин України мікроавтобусом «Фольксваген» української реєстрації

Під час перевірки за базою даних прикордонники Мостиського загону з’ясували, що автівку розшукує Інтерпол як викрадену в Бельгії.

Водій пояснив, що нещодавно придбав цей автомобіль і про таке «минуле» транспортного засобу йому нічого не відомо. Про цей випадок прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.

Також у цьому пункті пропуску прикордонники виявили підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Підроблений документ надав водій, 52-річний українець, який виїжджав з України автомобілем «Фольксваген». Прикордонники теж поінформували про це представників Нацполіції.

До слова, ще одну автівку, яка перебувала в розшуку, зупинили на кордоні з Білоруссю в пункті пропуску «Пулемець» прикордонники Луцького загону. Під час перевірки автомобіля «Опель» української реєстрації під керуванням 29-річного громадянина України спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували, автівка була викрадена 2015 року на території Німеччини.

Для подальших процесуальних дій транспортний засіб перели представникам Національної поліції України. Про цей факт повідомили Укрбюро Інтерполу в м. Київ.