Представники Львівщини навчатимуться управлінню й адмініструванню в Німеччині

Представники органів виконавчої влади Львівщини візьмуть участь у семінарах програми «AGREE»

Вона включає обмін професійними знаннями й досвідом, підвищення компетентності публічних службовців і посадових осіб, індивідуальну роботу над проектами, тренінги для формування практичних навичок, а також відвідання підприємств, установ і організацій у Німеччині.

Про це говорили під час зустрічі у понеділок, 24 квітня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та директор Європейської Академії Берліна Екерт Штратеншульте.

Зазначимо, головна мета програми — підтримка процесів перетворень в Україні та інших країнах «Східного партнерства» завдяки переданні знань і досвіду. Учасники зможуть використати вивчене у власних інституціях і сферах професійної діяльності.

«На сьогодні найбільшим потенціалом є люди та їх знання. Тому вдячний вам за навчання кадрів і внесення своєї лепти у їх професійний досвід», – наголосив Олег Синютка.

«Для майбутнього України дуже важливо, аби ваша держава йшла шляхом розвитку та реформ, – зазначив Екерт Штратеншульте. – Ми, зокрема запровадили нововведення у програмі: вирішили запрошувати тих осіб, які вже брали участь у програмі. Відтак представники, зокрема, й вашого регіону зможуть після повторного навчання стати тренерами та акумулювали свої знання в Україні».