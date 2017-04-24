Правоохоронці розшукують львів’янина за підозрою у розбої (фото)

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області розшукує громадянина Макуха Василя Йосиповича 06.02.1973 р.н. Чоловік – уродженець м. Львів, попередньо зареєстрований і проживав на пл.Різні, 12/2. Зараз знятий із реєстрації. Його розшукують за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.187 (Розбій) КК України.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатися на оперативну лінію 102 або за телефонами: 067-934-83-27, 063- 643-90-66.