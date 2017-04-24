На Львівщині розшукують дезертира

Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Бздель Михайло Степанович, 20.11.1986 р.н. уродженець м. Львова, зареєстрований та проживає м. Львів, вул. Тичини, 14/10, за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) КК України.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваної особи, просять звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 067-934-83-27, 063- 643-90-66.