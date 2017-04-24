На Львівщині посадовці підприємства наживалися на людях з інвалідністю

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального Львівської місцевої прокуратури №1, посадовці одного з підприємств безпідставно одержали з державного бюджету кошти в сумі понад триста тисяч гривень як відшкодування з Фонду соціального захисту інвалідів.

Фонд соціального захисту уклав з підприємством угоду про постачання протезно-ортопедичних виробів на суму більш ніж мільйон гривень. Проте під час перевірки було встановлено, що фактичні обсяги поставок завищено на більше ніж триста тисяч гривень, які підприємство отримало як відшкодування. Таким чином люди з інвалідністю недоотримали протезів та інших ортопедичних виробів на вказану суму.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.