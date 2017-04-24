Марія Бурмака дасть сольний концерт у Львові

Українська співачка, народна артистка України Марія Бурмака представить унікальну програму у Львові

27 квітня у Національному театрі ім. Марії Заньковецької разом із учасниками гурту Gypsy Lyre співачка виступить із музичною програмою «Нове та улюблене». Цього вечора прозвучать старі тйзовсім нові композиції артистки.

«Львів – особливе місто для мене! Місто перших виступів, місто, де закохувалась і розставалась, місто, де про це писала пісні… Хвилююсь, звичайно, адже частинка мого серця у Львові залишилась одного разу. А раптом на концерт прийде той, хто колись його затримав… Запрошую всіх, це буде дуже відвертий концерт справжніх емоцій», – інтригує Марія Бурмака.

У цьому концерті будуть не лише пісні, це будуть історії… про любов, про життя, про розчарування та надії. Але всі вони прозвучать по-іншому. Завдяки спільному проекту з відомою інструментальною групою “Gypsy Lyre” виходить зовсім нове звучання. Несподіване, наповнене енергією і драйвом.

«Чорні черешні», «Той, той», «Розлюби», «Не забувається», «Пробач», «Не тому», «Танцюй», «Не бійся жити», «Сонцем, небом, дощем» і багато інших будуть у цьому концерті.

Марія Бурмака – співачка, народна артистка України. Написала понад 150 пісень, багато з яких стали саундтреками історичних подій української історії. Випустила 11 авторських альбомів.

Наприкінці 2014 року увійшла до ТОП-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус». Узимку 2015 року співачка зіграла благодійні концерти у Великобританії. Навесні того ж року відбулися благодійні концерти Марії Бурмаки у США та Канаді.

2015 рік ознаменувався в житті співачки прем’єрами пісень «Танцюй», «Золотиста осінь» (пам’яті Миколи Мозгового), «Фрізбі», а також кліпом на композицію «Ти». У травні 2016 року співачка презентувала романтичний кліп на пісню «Якби ми».

А вже у вересні того ж року у концерт-холі Caribbean club вона разом із гуртом Gypsy Lyre презентувала музичну програму «Нове та улюблене». Концерт пройшов із повним аншлагом. Окрім оновленої програми, Марія також заспівала дуетом з Олександром Пономарьовим, Арсеном Мірзояном, Іванкою Червінською та Тонею Матвієнко.

Концерт Марії Бурмаки відбудеться 27 квітня у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької. Початок – о 19:00.