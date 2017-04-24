Лікарі Львівщини стажуються у відомій польській клініці

Про це повідомила на своїй facebook-сторінці директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Iрина Микичак, яка зараз перебуває з візитом у польському місті Лодзь

«Наш візит до Лодзя спланований одночасно з початком серії стажувань лікарів Львівщини з питань скринінгу онкопатології у провідній клініці Польщі – «Інституті Центрі здоров’я матки – польки».

До Польщі в рамках стажувань вирушила перша група – 15 фахівців-цитологів із Червоноградської центральної міської лікарні, Комунальної 5-ї міської клінічної поліклінікит м.Львова, Дрогобицької МЛ 3, регіонального онкоцентру, Буської, Камянко-Бузької, Сокальської та Самбірської ЦРЛ, 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева м. Львова, Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. С

тажування відбувається в рамках реалізації в області проекту Світового Банку в Україні Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій.

«Це чудова нагода для лікарів, насамперед районних лікарень, долучитись до європейського досвіду і згодом впровадити отримані знання у своїх лікарнях. Відповідне нове лабораторне обладнання вже поставлене у згадані медзаклади», – додала Ірина Микичак.

Щодо візиту до Лодзі, то пані Микичак зауважила, що подорож проходить у зустрічах і дискусіях із працівниками Міністерства охорони здоров’я Польщі (на рівні заступника міністра), департаменту охорони здоров’я Лодзинського воєводства, благодійних фундацій.

«У пошуку знань, нового досвіду, інвестицій для розвитку вперто опрацьовуємо професійні контакти з колегами в Євросоюзі. Переконана, що керівники наших медзакладів мають опановувати і впроваджувати європейські засади менеджменту охорони здоров’я», – наголосила Микичак.