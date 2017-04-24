До культурних закладів Львова полегшать доступ людям з особливими потребами

Місто напрацьовує план дій щодо забезпечення доступності культурних закладів міста для людей з особливими потребами. У пріоритеті – облаштування пандусів по території Львова. Про розповіли сьогодні під час брифінгу, – інформує прес-служба ЛМР.

У Львові є 70 комунальних установ культури, серед яких бібліотеки, театри, музичні школи, кіноцентри та музеї. Частина установ розміщена у старих будівлях, житлових будинках, на верхніх поверхах, де немає ліфтів, що ускладнює облаштування доступності для маломобільних груп. Також є установи, які розташовані в пам’ятках місцевого значення, облаштування яких потребує відповідних дозволів від уповноважених органів.

«Дуже важливо, щоб культурні продукти були доступними для усіх категорій населення. Пріоритетом міської ради на 2017 рік є децентралізація культури, встановлення закладів у районах, створення нових подій, заходів, навчальних тренінгів для культурних менеджерів», – сказала на брифінгу директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

У департаменті зазначають, що створять карту міста, на якій позначать установи культури, приязні до людей з обмеженими можливостями. З-поміж 70 установ виберуть ті, що вже доступні, й нанесуть на мапу.

«Львів відкритий для світу, проте не для всіх прошарків. Є проблема з тими будівлями, які мають архітектурну цінність. Не штука – зробити пандус, прикріпити дошку – треба не зіпсувати пам’ятку, вписатися в середовище. Щоб не кидалося в очі, воно має бути природно. І якщо воно доступне для людей з інвалідністю, то воно доступне для всіх користувачів», – розповів Голова Правління ГО «Реабілітація осіб з інвалідністю», позаштатний радник міського голови Ярослав Грибальський.

Задля збору інформації, визначення пріоритетності та поетапного впровадження «приязності» установ культури до маломобільних груп, у Львові також проведуть опитування в соціальній мережі на тему того, які саме заклади слід облаштувати в першу чергу.

«Нам важливо знати, що користується попитом серед представників маломобільних груп. Тому за результатами опитування ми складемо таку картину і матимемо можливість працювати в одному напрямку», – наголосила Наталія Бунда.

Підтримує ініціативу з облаштування культурного простору і ГО «Батьки в дії».

«Людям, які перебувають певний час з обмеженням мобільності, маю на увазі молодих батьків, також важливо соціалізуватися і мати змогу бути присутніми скрізь, в тому числі й культурних закладах. Департамент розвитку взяв на себе дуже великий виклик. Він буде передбачати значно ширші витрати: доїзд до закладів, облаштування паркомісць, санітарних вузлів – це все треба врахувати», – каже депутат Львівської міської ради, голова ГО «Батьки в дії» Юлія Гвоздович.

У департаменті розвитку додали: на сьогодні пандусами облаштовані чотири міські бібліотеки та Народний дім у с. Рудно.

Бібліотеки:

Бібліотека-філія №33 ЦБС для дорослих м. Львова, вул. Хуторівка, 24

Бібліотека-філія №43 ЦБС для дорослих м. Львова, вул. Стрийська,79

Центральна дитяча бібліотека ЦБС для дітей м. Львова, вул. Окуневського, 3

Бібліотека-філія №19 ЦБС для дітей м. Львова, вул. Симоненка, 10

За повідомленням департаменту розвитку, цього року пандуси облаштують у ще вісьмох установах культури в різних районах міста:

Бібліотеки

Бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей м. Львова, вул. Патона, 4/2.

Бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей м. Львова, вул. Антоненка-Давидовича,10

Бібліотека-філія № 15 ЦБС для дорослих м. Львова, вул. Повітряна,88

Бібліотека-філія № 37 ЦБС для дорослих м. Львова, вул. Миколайчука,1

Бібліотека-філія №18, Сенсотека, вул. У. Самчука, 22

Народні доми

Народний дім мікрорайону Левандівка на вул. Широкій, 1

Міський народний дім Збоїща на вул. Мурованій, 32

Театри та кінотеатри

Перший український театр для дітей та юнацтва на вул. Академіка В.Гнатюка

ЛКП «Львівський кіноцентр» на вул. Володимира Великого, 18/14а