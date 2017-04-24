На Золочівщині у ДТП загинув водій “Опеля”

Щоб дістати тіло водія із понівеченої автівки, довелось викликати рятувальників

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 квітня, о 02:52, на автодорозі Глиняни – Красне поблизу с. Балучин Золочівського району. За попередньою версією, водій автомобіля «OPEL VIVARO» не впорався з керуванням та перекинувся.

Унаслідок ДТП водій загинув на місці пригоди.

На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні відділення 42 ДПРП м. Глиняни та 13 ДПРЧ м. Золочів. Рятувальники за допомогою пневматичної подушки провели роботи з вивільнення загиблого водія з понівеченого автомобіля.

Обставини події встановлюють.