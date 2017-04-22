Завтра у Львові прогнозують сніг та ожеледицю

За інформацією синоптиків, на території Львівської області 23 квітня вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вранці та вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с.

У Львові 23 квітня вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с.

Вранці та вдень часом мокрий сніг, подекуди з дощем.

Усіх учасників дорожнього руху просять бути обережними, водіям рекомендують обирати помірну швидкість.

Нагадаємо, в Україні негоді залишила без світла 229 населених пунктів.