В Україні негода залишила без світла 229 населених пунктів

Найбільше потерпіла від весняного снігу Одещина

Унаслідок погіршення цього тижня погодних умов – дощу з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та різких поривів вітру – у чотирьох областях України залишаються знеструмленими 229 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільше таких населених пунктів на Одещині – 178. Крім того, знеструмлені наразі низка населених пунктів у Дніпропетровській (31), Харківській (16) та Кіровоградській (4) областях.

«Вживаються заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах», – повідомляють у ДСНС.

Аномальні для квітня опади цього тижня зафіксували у різних частинах України, особливо засніжило Харків, Дніпро і Запоріжжя. Крім того, у низці регіонів фіксували різкі пориви вітру, що призвело до спрацювання систем захисту та обривів ліній електропередач.

Потепління в Україні очікують не раніше ніж 26 квітня, повідомили у Гідрометцентрі.