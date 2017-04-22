Укрзалізниця не підвищуватиме ціни на квитки

Укрзалізниця ініціює індексацію тарифів на вантажні перевезення, а не на пасажирські

Заяви у ЗМІ щодо здорожчання проїзду у поїздах з червня цього року на 20% є провокацією, а не достовірною інформацією. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”.

У проекті фінансового плану на 2017 рік, який готується на розгляд правління товариства, не планується індексації тарифів на пасажирські перевезення. Вартість проїзду у поїздах внутрішнього далекого сполучення залишається незмінною з липня 2014 року, йдеться у повідомленні.

Додатковий дохід у розмірі близько 7 млрд грн Укрзалізниця зможе отримати, за оцінками фахівців, у разі індексації тарифів на вантажні перевезення з червня цього року.