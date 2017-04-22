У Мостиському районі відкрили пожежну команду

21 квітня відбулося урочисте відкриття місцевої пожежної команди в селищі Берегове Мостиської міської ради. Ця подія стала неабияким досягненням і для районної влади, і для рятувальників, і для сільської громади, які доклали чимало спільних зусиль для реалізації проекту. Від сьогодні рятувальники МПК гарантуватимуть безпеку 15 населених пунктів, у яких проживає близько 6 тисяч мешканців.

Про це повідомляє пре-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Участь у представленні пожежної команди взяли керівники Мостиської міської ради та районної державної адміністрації, місцеві депутати, представники громадськості та ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначимо, що місцева пожежна команда створена на території місцевого приватного підприємства, яке із власної ініціативи запропонувало приміщення для несення служби рятувальниками.

Цей підрозділ місцевої пожежної охорони створений насамперед для гарантування безпечних умов життєдіяльності мешканців Мостиської міської об’єднаної територіальної громади, а також для формування тісної взаємодії із державними пожежно-рятувальними підрозділами Мостиського району при реагуванні на надзвичайні ситуації та проведення рятувальних заходів різного характеру.

На даний час у Береговській пожежній команді працюватиме четверо рятувальників. Для них уже закуплено формений одяг та взуття.

Представники ГУ ДСНС України у Львівській області вручили рятувальникам місцевої пожежної команди ключі від пожежного автомобіля із усім необхідним пожежно-технічним обладнанням та побажали їм гідно виконувати свій професійний обов’язок на благо українського народу.

Нагадаємо, що створення мережі місцевих пожежних команд відбувається в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій щодо організації та розвитку рятувальної справи, надання допомоги в разі необхідності при ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, гасіння пожеж та реалізації заходів цивільного захисту.