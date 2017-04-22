У Львові відбудеться турецько-український бізнес-форум

У Львові впродовж 27 – 28 квітня триватиме турецько-український бізнес-форум. У заході візьме участь керівництво великих турецьких компаній, спільних турецько-українських підприємств, які працюють в Україні, а також очільники найбільших компаній Львівщини з іноземним капіталом.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

За словами начальника управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса, під час бізнес-форуму потенційні інвестори з Туреччини ознайомляться з торговельно-економічним та інвестиційним потенціалом Західної України, зокрема Львівської області. Також планується налагодити співробітництво між представниками місцевих органів державної влади, турецькими та українськими компаніями.

Серед почесних гостей Бізнес-форуму попередньо запланована участь керівництва Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Надзвичайного і Повноважного Посла Турецької Республіки в Україні.

На сьогодні до участі у заході вже зареєструвалося понад 60 турецьких компаній.

В управлінні інвестиційної політики звертають увагу підприємців Львівщині, що в разі наявності пропозицій до співпраці з Туреччиною, інвестиційних проектів для реалізації потенційними інвесторами, необхідно звертатися за тел.: + 38 (032) 261 29 67; + 38 (032) 261 20 40.