У Львові триває Ярмарок вакансій 

Сьогодні, 22 квітня, команда провідного англомовного видання Kyiv Post, що має більш, ніж 12-річний досвід у проведенні Ярмарків вакансій у Києві, вперше проводить Ярмарок вакансій у Львові.

Ярмарок відвідав міський голова Львова Андрій Садовий, який у привітальному виступі наголосив на важливості якісних працівників, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Я можу поділитись невеликим досвідом, бо у житті мені довелось працювати у різних напрямках – бізнесі, громадських структурах, в сфері публічного управління, а також маю досвід партійного будівництва. Шукати людей треба завжди. Я стараюсь не приймати швидких і необдуманих рішень, коли мова йде про людей, яких ти залучаєш до роботи. Я розумію, що це моя персональна відповідальність, бо я цю людину забираю. Я даю шанс, але потім питаю про кінцевий результат. Принцип, який я сповідую, дуже простий: брати на роботу людей, які фаховіші, які мають більший досвід у цьому питанні, які готові себе віддати справі. Бо місцеве самоврядування – це люди, які готові служити», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ярмарок триватиме з 10.00 до 16.00 год. у приміщенні готелю Жорж (пл. Міцкевича, 1). Вхід вільний за умови попередньої реєстрації.

«Захід зібрав на одному майданчику близько 15 провідних роботодавців регіону та успішних аплікантів. У компаній є унікальна можливість зібрати базу резюме та підсилити імідж роботодавця. Відвідувачі ж мають змогу особисто поспілкуватись з роботодавцями та послухати лекції від успішних спікерів», – зазначають організатори.