У Львові не вивезено сміття із 258 сміттєвих майданчиків

Станом сьогодні на ранок сміття не вивезено з 258 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це майже 21% від загальної кількості.

Про це повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР. В управлінні також нагадали, що в місті щодня назбирується 500-600 тонн ТПВ.

Додамо, що вчора, 21 квітня, у Львові в присутності віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона було підписано Меморандум про поводження з твердими побутовими відходами, що має розв’язати багатомісячну проблему. накопичення й вивозу побутового сміття зі Львова. Підписанню Меморандуму передувала зустріч керівників усіх міст Львівщини, де є полігони (а таких на території області є 20), керівництва ЛОР, ЛОДА та міського голови Львова.