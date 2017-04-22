Театр Лесі запрошує на прем’єру вистави-дослідження “Любов)”

Перша драма Лесі Українки «Блакитна троянда», за мотивами якої поставлено виставу, є прекрасним ґрунтом для роздумів на тему різноманітності любові

Кожен з нас когось любить, любив, або ще буде. Це прекрасно, це нормально. Проте, інколи любов переходить межі нормального і перетворюється у ризиковану, руйнівну гру, де вже не можна відрізнити реальність від ілюзії. Натомість, завжди є інший шлях – вибір на користь спокою та комфорту. Ну, майже завжди.

Перша драма Лесі Українки «Блакитна троянда», котра досі вважалася «несценічною», стає прекрасним ґрунтом для роздумів на тему різноманітності любові. Підсилена засобами фізичного театру та документальними свідченнями акторів, вистава демонструє кілька схем стосунків, поширених в сучасному світі: несамовита приречена любов, що має фатальні наслідки, зручне «міщанське» пристосування, любов з холодною головою, що ні до чого не зобов’язує, приємний флірт. Безліч варіантів – кожен може вибрати те, що йому чи їй пасує. Питання у тому, як бути щирим і чесно вибрати між спокійним, впорядкованим життям і варіантом «блиснути враз і згоріти, наче ніж на вогні», а також у тому, чи маємо ми, в принципі, такий вибір.

Прем’єра вистави “Любов)” відбудеться 27 квітня, о.19.00.

Локація: Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки (м. Львів, вул. Городоцька, 36_

Квитки в касі театру та на сайті gastroli.ua