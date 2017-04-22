Наукові фестини у Львівській політехніці подарували львів’янам незабутні враження

Сьогодні, 22 квітня, у Національному університеті “Львівська політехніка” відбувся третій фестиваль науки та інтелекту “Наукові фестини”. Попри не зовсім сприятливі погодні умови захід зібрав кількасот учасників, які мали змогу насолодитися як науковими здобутками та винаходами, що їх презентували усі інститути та коледжі Політехніки, так і мистецькими акціями та дійствами, які відбувалися по всій території поблизу головного корпусу університету, повідомляє прес-служба університету.

“Наукові фестини, які відбуваються в нашому університеті вже кілька років поспіль, відкривають нові грані можливостей Політехніки, демонструючи всім, що наука – це цікаво, захоплююче й перспективно. Кожен інститут, напрям, спеціальність мають власний шлях розвитку, потужні напрацювання, відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Львівська політехніка розвивається технологічно та науково завдяки талановитій та ініціативній молоді, яка є постійним потоком енергії та підживлює наш університет, надихає до нових звершень”, – наголосив у вітальному слові ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало. Він закликав усіх молодих людей ретельно обирати свій майбутній фах, аби отримувати насолоду від тієї справи, яку вони робитимуть у житті.

Під час фестивалю відбулося надзвичайно багато різноманітних заходів. Усі 16 навчально-наукових інститутів університету, які запрошували гостей до своїх наметів, продемонстрували, що наука – це зовсім не нудно, а навпаки – цікаво й перспективно. Кожен із інститутів демонстрував учасникам свої актуальні і перспективні наукові досягнення, розробки і винаходи.

Політехніки підготували екскурсії інститутами та бібліотеками, демонстрації винаходів, хімічних реакцій і нових машин та роботів, майстер-класи з витинанок та фелтінгу, можливість зіграти у шахи з гросмейстером, спортивні змагання та екстремальне шоу, насичену програму для найменших школярів.

Загалом провели понад 30 акцій, у яких наука перемережилася смакотою козацького кулешу, красою показів мод і показовими виступами найкращих мистецьких колективів.

Приїхали на Наукові фестини і учні з шкіл у районах Львівщини. Для них цей фестиваль став ще й можливістю прогулятися по корпусах та приміщеннях університету, оглянути навчальний заклад, поспілкуватися відразу в одному місці з багатьма видатними вченими з України та сусідніх країн.

Відкрили у рамках Фестин і довгоочікуваний ІІ міжнародний англомовний дебатний турнір Lviv Ореn, який триватиме ще й у неділю, 23 квітня. У ньому беруть участь іноземні команди з Ізраїлю, Німеччини, Швеції, Естонії, Литви, Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини, Туреччини, Таджикистану, Росії. Загалом участь у турнірі беруть 40 команд – 15 команд з Європи та 25 українських команд. Також до колег-дебатерів зі Львова завітали команди з провідних вищих навчальних закладів усієї України – Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та ін.

Прекрасним фінальним акордом Фестин став унікальний концерт барокової музики, який пролунав у стінах величної актової зали Політехніки. Він підсумував успіх і розвиток цього вже улюбленого для науковців фестивалю інтелекту та дав старт підготовці до нового дійства, якого вже так чекають львів’яни та гості – Наукових Фестин-2018!