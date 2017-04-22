На Львівщині висадили 140 га лісу

Участь у заходах, які відбулися в межах акції “Майбутнє лісу у твоїх руках-2017”, взяли майже 3,5 тисячі осіб.

Про це інформують у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

У межах акції також відбулося 169 ознайомчо-пізнавальних заходів для учнівської молоді та 194 – з благоустрою територій.

Окрім традиційної посадки лісу, учасники долучились до заходів з озеленення та благоустрою парків, скверів, алей, територій сільських рад, навчальних закладів, дитячих садочків та садиб лісництв.

Також у межах акції відбулися дитячі конкурси на кращий твір та малюнок на тему: “Людина та ліс”. Участь у конкурсах взяли 1282 учні загальноосвітніх навчальних закладів. Діти також виготовили близько 700 шпаківень.