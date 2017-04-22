Львівські патрульні створили англійською правила безпеки для дітей

Шкільні офіцери відвідують англомовні навчальні заклади міста Львова та проводять з дітьми заняття англійською мовою

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Патрульні відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у м. Львові розпочали новий напрямок роботи з дітьми – «English speaking police officer». Шкільні офіцери відвідують англомовні навчальні заклади міста Львова та проводять з дітьми заняття англійською мовою. З дітьми говорять про безпеку на дорозі, в школі та вдома. Всі заняття проходять в формі гри та легкій для сприйняття дітей манері.

Аби діти краще запам’ятовували інформацію, патрульні створили для них картки з правилами безпеки “safety rules”. Вони сприяють розумовій діяльності, розвитку пам’яті, навчання читанню та запам’ятовуванню англійських слів. Це поширений метод навчання дітей у всьому світі.

«Ми спілкуємося з дітьми англійською мовою та намагаємося розширити не лише її словниковий запас, а й світогляд. Діти вчаться поведінки в складних ситуаціях, правил дорожнього руху, щоб почувати себе в безпеці не лише в Україні, а й під час подорожі. Згодом, в рамках цих курсів, у період літніх канікул, ми відвідуватимемо англомовні табори» – розповіла шкільний офіцер поліції Віра Проців.