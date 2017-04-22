Львів’ян запрошують на перегляд фільму про Патріарха Йосифа Сліпого

Показ фільму про Патріарха Йосифа Сліпого«Справа «Рифи» відбудеться у понеділок, 24 квітня, о 17:00, в Лекторіумі Академічного корпусу УКУ (вул.Козельницька, 2а).

Про це повідомляє прес-служба УКУ на своїй сторінці у Фейсбук.

Фільм «Справа «Рифи» охоплює період з 1939 по 1963 роки та розкриває невідомі широкому загалу обставини арешту, ув’язнення та звільнення Йосифа Сліпого. Особливу увагу приділено історичним подіям та визначним особистостям того періоду та їх впливу на долю патріарха Йосифа Сліпого.

Героями фільму стали Папа Іван ХХІІІ, президент США Джон Кеннеді, Генеральні секретарі ЦК КПРС Йосип Сталін та Микита Хрущов.

Назву стрічці дала агентурна справа «Рифи», яка зберігається в архіві СБУ України. В 33 томах справи докладно задокументовано як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення Української греко-католицької церкви та її Глави Йосифа Сліпого.

Робота над фільмом розпочалася в 2015 році, зйомки проходили в Україні, Італії, Сполучених Штатах Америки.

Прем’єра фільму відбулася 4 березня 2017 року у Києві в кінотеатрі «Жовтень».