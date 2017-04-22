Львів’ян навчать, як відновлюватися після стресу

У Львові відбудеться тренінг “Стрес як ресурс. Емоційне відновлення”

У неділю, 30 квітня 2017 року, о 15:00 львів’ян запрошують на тренінг при Школі святої Анни (храм св. Анни, вул. Городоцька 32), який проведе психолог-психотерапевт Ростислава Пекарюк.

Під час заходу ви дізнаєтесь необхідну теоретичну інформацію про важливе та корисне в темі стресу та емоцій, які часто нас переповнюють; методи та способи саморегуляції емоційних станів; отримаєте навики, як неприємності перетворити в досвід, а скаргу – в бажання; навчитесь деяких дихальних та тілесних вправи, які допомагають зменшенню внутрішнього напруження при стресі та збільшенню стресостійкості, а також наберетесь радості від інтуїтивного живопису, кажуть організатори.

Попередня реєстрація обов’язкова за телефоном: 098 068 24 95 (с. Вікторія)

Джерело: Католицький Оглядач